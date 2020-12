Kleine minnen op beurzen na koersrally

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen gingen woensdag licht omlaag. Beleggers namen wat gas terug na de koersrally in november en het sterke begin van de maand december. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP en het Beige Book van de Federal Reserve (Fed) over de stand van zaken in de Amerikaanse economie, die later op de dag verschijnen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 610,24 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 906,87 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent.

De Londense FTSE-index klom 0,1 procent. De Britse toezichthouder heeft het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer als eerste ter wereld goedgekeurd. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk. Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech, dat het vaccin samen met Pfizer heeft ontwikkeld, steeg 6 procent in Frankfurt.

Heineken

Heineken was koploper in de AEX met een winst van dik 2 procent. Citi verhoogde het advies voor het aandeel. De bierbrouwer kondigde daarnaast aan het merk Amstel ook in China te gaan verkopen. Heineken verwacht dat China binnen drie jaar een van de belangrijkste markten voor het pilsmerk wordt. De financiële bedrijven Aegon, ABN AMRO en NN Group stonden onderaan met verliezen tot 2,6 procent.

In de MidKap kende Fugro (min 21 procent) een wild koersverloop als gevolg van de eerder aangekondigde claimemissie. Aandeelhouders van de bodemonderzoeker krijgen voor elk aandeel één claim. Tegen inlevering van 13 claims kan worden ingeschreven op 11 nieuwe aandelen met bijbetaling van 2,12 euro per nieuw aandeel. Baggeraar Boskalis was de sterkste stijger met een winst van 1,2 procent.

G4S

Amsterdam Commodities zakte 2,8 procent bij de kleinere bedrijven. De thee-, specerijen- en notenhandelaar heeft iets meer dan 96 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. In Londen zette G4S (plus 7,7 procent) de opmars voort. Het Canadese GardaWorld heeft zijn bod op de Britse beveiliger verhoogd nadat een eerder bod was afgewezen. Het aandeel zat een dag eerder ook al in de lift, na geluiden over een mogelijke verhoging van het overnamebod.

De euro was 1,2058 dollar waard, tegenover 1,2036 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 44,52 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 47,40 dollar per vat.