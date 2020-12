Aandelen farmaceuten stijgen na goedkeuring coronavaccin

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De aandelen van farmaceuten die coronavaccins ontwikkelen staan in de Verenigde Staten voorbeurs op winst. Beleggers reageren op de Britse goedkeuring van het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech. De verwachting is dat het ook in de rest van Europa en in de Verenigde Staten wordt goedgekeurd.

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat groen licht geeft voor gebruik van dat vaccin. De Britse overheid stemde in met een aanbeveling van toezichthouder Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) om het vaccin goed te keuren en te gaan gebruiken.

Het Amerikaanse Pfizer steeg tot 4,5 procent en het Duitse BioNTech met 7,5 procent op de beurs in New York. Het aandeel van farmaceut Moderna stond voorbeurs 6 procent in de plus. Dat bedrijf vroeg maandag goedkeuring aan voor zijn coronavaccin in de EU en in de Verenigde Staten. Biotechnoloog Novavax won tot 4,5 procent.