Recordaantal klanten koopt bij Zalando tijdens Cyber Week

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - Webwinkel Zalando doet de afgelopen tijd goede zaken. Nog niet eerder deden klanten zoveel aankopen tijdens de Cyber Week van het Duitse modebedrijf als dit jaar. Door de crisis wordt veel meer online gewinkeld en daar profiteert de modewinkel van.

Het webwinkelbedrijf had meer dan 1 miljoen nieuwe klanten tijdens het koopjesfestival. Ook steeg het bruto handelsvolume met 35 procent vergeleken met vorig jaar. Het aandeel van de omzet dat wordt gegenereerd via een partnerprogramma, waarbij externe verkopers via Zalando producten verkopen, groeide tot 30 procent. Vorig jaar was dat nog 20 procent.

De onderneming verhoogde zijn winstverwachting dit jaar al twee keer. Zalando is naar eigen zeggen het grootste online platform voor mode en lifestyle in Europa. Het bedrijf dat in 2008 werd opgericht telt meer dan 34 miljoen actieve klanten in zeventien markten. In september kondigde de webwinkel aan zich ook op de markt voor tweedehands kleding te gaan storten.