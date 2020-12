GardaWorld verhoogt bod op beveiliger G4S

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Canadese GardaWorld heeft zijn bod op de Britse beveiliger G4S verhoogd nadat een eerder bod was afgewezen. GardaWorld wil nu net geen 3,7 miljard pond neertellen voor zijn branchegenoot, omgerekend zo'n 4 miljard euro. G4S beraadt zich op het bod en heeft zijn aandeelhouders opgeroepen voorlopig niet te reageren.

Bij een eerder bod hadden de Canadezen net geen 3 miljard pond over voor G4S. Dat werd afgewezen door het Britse bedrijf en ook hadden nauwelijks aandeelhouders toegehapt. Om meer kans te hebben deze keer het bod wel te doen slagen, verlaagde GardaWorld ook de drempel van het percentage aandeelhouders dat moet instemmen. Dat was bij het vorige bod nog 90 procent, maar GardaWorld zet het bod nu door als het meer dan de helft van de aandelen in G4S krijgt aangeboden.

Ondertussen heeft ook het Amerikaanse Allied Universal Security interesse in G4S getoond. Het bod van dat bedrijf ter waarde van circa 3,2 miljard pond werd ook door het bestuur van G4S afgewezen.

G4S is in tientallen landen actief en heeft honderdduizenden werknemers. De laatste jaren stootte het bedrijf verschillende activiteiten af, waaronder waardetransporten in Nederland, om zich vooral te richten op beveiligingsdiensten. Het concern wordt bovendien al een aantal jaren geplaagd door een reeks schandalen.