Heineken gaat Amstel-bier verkopen in China

AMSTERDAM (AFN) - Bierbrouwer Heineken gaat het merk Amstel ook in China verkopen. Het 150 jaar oude pilsmerk wordt in eerste instantie in het zuiden en oosten van het Aziatische land op de markt gebracht.

Amstel is nu al in 116 landen wereldwijd verkrijgbaar. Heineken verwacht dat China binnen drie jaar een van de belangrijkste markten voor het pilsmerk wordt.