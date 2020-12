AEX opent met kleine min

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine min begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden licht lager. Beleggers namen wat gas terug na het sterke begin van de maand december. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP en het Beige Book van de Federal Reserve (Fed) over de stand van zaken in de Amerikaanse economie, die beide later op de dag verschijnen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 609,01 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 910,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent. De Londense FTSE-index verloor een fractie, na het nieuws dat de Britse toezichthouder het coronavaccin van de farmaceuten Pfizer en BioNTech als eerste ter wereld heeft goedgekeurd. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Heineken (plus 1,1 procent) voerde de schaarse stijgers aan bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Analisten van Citi verhoogden het advies voor het aandeel. De bierbrouwer kondigde daarnaast aan het merk Amstel ook in China te gaan verkopen. Heineken verwacht dat China binnen drie jaar een van de belangrijkste markten voor het pilsmerk wordt. Olie- en gasconcern Shell zakte 0,7 procent, ondanks een adviesverhoging door JPMorgan.