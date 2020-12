AEX doet stapje terug na opmars

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging woensdag licht omlaag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten overwegend kleine verliezen zien. Beleggers namen wat gas terug na het sterke begin van de maand december. Daarnaast werd uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP en het Beige Book van de Federal Reserve (Fed) over de stand van zaken in de Amerikaanse economie, die beide later op de dag verschijnen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 609,50 punten. De MidKap daalde ook 0,3 procent, tot 909,54 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent. De Londense FTSE-index won een fractie, na het nieuws dat de Britse toezichthouder het coronavaccin van de farmaceuten Pfizer en BioNTech als eerste ter wereld heeft goedgekeurd. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk.

De markten verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op verdere coronasteun van de Amerikaanse overheid. Een groep Republikeinse en Democratische leden van het Congres wil kleine ondernemers 908 miljard dollar aan financiële noodhulp geven. Het voorstel werd echter verworpen door Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat.

Heineken

Heineken (plus 1,4 procent) voerde de stijgers aan in de AEX. Citi verhoogde het advies voor het aandeel. De bierbrouwer kondigde daarnaast aan het merk Amstel ook in China te gaan verkopen. Heineken verwacht dat China binnen drie jaar een van de belangrijkste markten voor het pilsmerk wordt. De financiële bedrijven Aegon, ING en NN Group stonden onderaan met verliezen tot 2 procent.

Olie- en gasconcern Shell klom 0,2 procent, na een adviesverhoging door JPMorgan. Galapagos won 0,1 procent. De biotechnoloog heeft een stap gezet met een onderzoek naar zijn kandidaatmedicijn tegen een ziekte die nierfalen kan veroorzaken.

Amsterdam Commodities

Bij de kleinere bedrijven zakte Amsterdam Commodities 2,8 procent. De thee-, specerijen- en notenhandelaar heeft 96,1 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De opbrengst wordt gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de overname van Tradin, de biologische ingrediëntentak van voedingsbedrijf SunOpta.

De euro was 1,2050 dollar waard, tegenover 1,2036 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 44,37 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 47,32 dollar per vat.