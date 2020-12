Apple aangeklaagd in Europa om vertragen iPhones

CUPERTINO (AFN) - De consumentenbelangenorganisatie Euroconsumers klaagt Apple aan voor ongeveer 180 miljoen euro in vier Europese landen. Apple zou opzettelijk de prestaties van de batterijen van oudere modellen iPhones hebben vertraagd door middel van software-updates. Dit om gebruikers te verleiden nieuwe iPhones te kopen.

Eerder werd het bedrijf om dezelfde reden aangeklaagd door tientallen Amerikaanse staten, en liep er een zogeheten class action zaak die door iPhone-gebruikers was aangespannen. In die zaken stemde Apple in met een schikking van respectievelijk 113 miljoen dollar en maximaal 500 miljoen dollar.

"Apple heeft updates gepusht, wetende dat het telefoons zou vertragen", zegt Els Bruggeman, hoofd beleid en handhaving bij Euroconsumers, tegen de Financial Times. "Europese consumenten willen behandeld worden met hetzelfde respect dat consumenten in de Verenigde Staten kregen".

Afgelopen zomer stuurde Euroconsumers al brieven naar Apple, met het verzoek te stoppen met de geplande veroudering en Europese consumenten te compenseren. Apple noemde de aantijgingen "feitelijk en juridisch onjuist". In de Financial Times voegde het bedrijf eraan toe: "Ons doel is altijd geweest om producten te maken waar onze klanten dol op zijn. Ervoor zorgen dat iPhones zo lang mogelijk meegaan, is daar een belangrijk onderdeel van."

Groepen die bij de Europese belangengroep zijn aangesloten, dienen woensdag class action-rechtszaken aan in België en Spanje. In Italië en Portugal zijn de komende weken rechtszaken gepland. De aanklachten gaan over meer dan 3 miljoen iPhones die verkocht werden in de vier landen tussen 2014 en 2020. Euroconsumers vraagt gemiddeld een vergoeding van 60 euro per telefoon.