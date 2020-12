'Klein openingsverlies voor Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk licht lager. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine minnen beginnen, na de sterke koerswinsten een dag eerder. Beleggers kijken onder meer uit naar het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP en het zogenoemde Beige Book van de Federal Reserve over de stand van zaken in de Amerikaanse economie.

De markten verwerkten daarnaast de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op verdere coronasteun van de Amerikaanse overheid. Een groep Republikeinse en Democratische leden van het Congres heeft voorgesteld kleine ondernemers 908 miljard dollar aan financiële noodhulp te geven. Het voorstel werd echter verworpen door Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat. In een hoorzitting voor de Senaat verklaarden Fed-voorzitter Jerome Powell en minister van Financiën Steven Mnuchin al dat er snel meer steun nodig is voor de kleine ondernemers.

Op het Damrak zullen de aandelen van olie- en gasconcern Shell en bierbrouwer Heineken mogelijk bewegen op advieswijzigingen. JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor Shell op en Citi werd positiever over Heineken. Ook Prosus staat in het nieuws. Volgens persbureau Bloomberg wil de techinvesteerder investeren in online platformen die zich bezighouden met ouderenzorg, om zo in te springen op de groeiende vraag in die markt door de coronacrisis.

Galapagos

Galapagos maakte bekend een stap te hebben gezet met een onderzoek naar zijn middel tegen een ziekte die nierfalen kan veroorzaken. De biotechnoloog kondigt een eerste dosering aan van zijn kandidaatmedicijn bij onderzoek onder patiënten met autosomaal dominante polycystische nierziekte.

Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) liet weten 96,1 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden aangeboden tegen een prijs van 19,50 euro per stuk. De opbrengst wordt gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de overname van Tradin, de internationale onderneming voor biologische ingrediënten van voedingsmultinational SunOpta.

Koersen

De Europese beurzen begonnen de maand december met duidelijke winsten. De AEX-index sloot dinsdag 0,9 procent hoger op 611,11 punten en de MidKap klom 1 procent tot 912,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot bijna 2 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 29.823,92 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent.

De euro was 1,2064 dollar waard, tegenover 1,2036 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 44,22 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 47,15 dollar per vat.