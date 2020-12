Coronavaccin Pfizer goedgekeurd in Verenigd Koninkrijk

Dit soort vragen... Zucht.

Waarom denk je dat het vaccin goedgekeurd is? Omdat ze een muntje opgegooid hebben en het toevallig kop (of munt) was?



Het Britse medicijnagentschap kijkt al maanden mee bij de ontwikkeling, productie en het testprogramma.



En afgezien daarvan is een medicijn (of vaccin) altijd een risicoanalyse. Beter slik of spuit je helemaal niks en laat je het lichaam zijn werk doen, maar in bepaalde gevallen maak je een afweging en ga je voor medicatie.