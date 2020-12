Prosus wil investeren in online ouderenzorg

AMSTERDAM (AFN) - Techinvesteerder Prosus wil investeren in online platformen die zich bezighouden met ouderenzorg, om zo in te springen op de groeiende vraag in die markt door de coronacrisis. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf wil nu op dit gebied verder uitbreiden na een eerdere investering in de Amerikaanse startup Honor die helpt met het matchen van thuiszorgdiensten en oudere patiënten. Dat zei de topman van de investeringstak Prosus Ventures tegen persbureau Bloomberg.

Het in San Francisco gevestigde Honor haalde in een nieuwe financieringsronde in oktober 140 miljoen dollar op, bij nieuwe en bestaande aandeelhouders waaronder Prosus, om verder te groeien. Volgens Prosus komt er een nieuwe investering aan, zonder een naam van dat bedrijf te noemen. De onderneming ziet een vergelijkbaar groeipotentieel bij ouderenzorg als bij de activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging en online onderwijs. Ook andere grote techinvesteerders zoals het Japanse SoftBank en het Chinese Tencent hebben de afgelopen tijd investeringen gedaan in zorgbedrijven.

Prosus heeft al gezegd op zoek te zijn naar overnames en heeft daarvoor een kas van 4,3 miljard dollar. Het bedrijf zei dat de overgang naar e-commerce door de virusuitbraak verder door zal gaan.