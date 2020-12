Adempauze op Japanse beurs na opmars

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag nipt hoger gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke koerswinsten, die werden veroorzaakt door het optimisme over de coronavaccins. De markten verwerkten daarnaast de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op verdere coronasteun van de Amerikaanse overheid. De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk met een plusje van 0,1 procent op 26.800,98 punten. De hoofdindex schommelde daarmee rond het hoogste niveau in meer dan 29 jaar. Automaker Honda behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 5,1 procent. Ook farmaceut Takeda Pharmaceutical en detailhandelsbedrijf Seven & i Holdings deden goede zaken en wonnen respectievelijk 2,9 en 3,3 procent. Recruit Holdings zakte 4,8 procent. De detacheerder liet weten dat aandeelhouders voor 4 miljard dollar aan aandelen van het bedrijf aan buitenlandse investeerders zullen verkopen.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. De handel in het aandeel Xiaomi in Hongkong werd stilgelegd. Persbureau Reuters meldde dat de Chinese smartphonemaker 3,91 miljard dollar heeft opgehaald met de verkoop van aandelen. De verkoopprijs van de aandelen lag aan de onderkant van de eerder afgegeven prijsrange. Na hervatting van de handel daalde het aandeel haast 12 procent.

In Seoul dikte de Kospi 1,6 procent aan dankzij een koerswinst van bijna 3 procent van het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung. De All Ordinaries in Sydney won een fractie. De Australische economie groeide in het derde kwartaal met 3,3 procent, na een krimp van 7 procent in het tweede kwartaal. Het herstel in het afgelopen kwartaal was sterker dan verwacht.