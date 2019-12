President Trump moet van de rechter 2 miljoen dollar betalen aan een reeks goede doelen, omdat hij geld van zijn eigen liefdadigheidsstichting heeft gebruikt voor zijn politieke campagne in 2016. Dat heeft een rechter in New York bepaald.



De Donald J. Trump Foundation hief zich in 2018 al op, na een schikking met de openbaar aanklagers. Zij hadden gezegd dat de stichting "niet meer was dan een chequeboek" voor Trumps belangen en die van zijn kinderen. Geld dat geworven was voor Amerikaanse oorlogsveteranen werd ook gebruikt voor zijn verkiezingscampagne.