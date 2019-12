Easyjet weer op weg naar FTSE 100

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Budgetluchtvaartmaatschappij easyJet keert waarschijnlijk na een halfjaar weer terug in de FTSE 100, de belangrijkste Britse beursgraadmeter. FTSE Russel, de samensteller van de index voor de Londense beurs, maakte dat maandag bekend. Verzekeraar Hiscox degradeert na een jaar uit de hoofdindex en komt in de FTSE 250 terecht.

EasyJet had een moeilijk eerste halfjaar toen het bedrijf met een voorzichtige vooruitblik kwam. Ook had de prijsvechter, net als concurrenten, last van weinig vraag naar vliegreizen vanwege brexitonzekerheid. Door de koersdaling die volgde degradeerde het bedrijf naar de FTSE 250. De laatste maanden herstelde easyJet zich weer. Het bedrijf profiteerde van stakingen bij concurrenten als British Airways en Ryanair.

Het is overigens nog niet helemaal zeker welke bedrijven promoveren en degraderen. De herindeling van de graadmeters wordt officieel vastgesteld aan het einde van de handelsdag dinsdag. Woensdag volgt de definitieve bekendmaking.