Philips werkt samen met zorgverlener VS

AMSTERDAM (AFN) - Medisch technologiebedrijf Philips is een samenwerking aangegaan met de Amerikaanse zorgverlener Inspira Health voor de duur van vijf jaar. Met de samenwerking is 50 miljoen dollar gemoeid.

De klinieken van Inspira Health gaan gebruik maken van apparatuur van Philips om zo betere diagnoses te stellen en efficiënter te werken. Dat moet bovendien leiden tot een betere ervaring bij zowel patiënten als artsen.

Inspira Health is actief in de staat New Jersey aan de Amerikaanse oostkust. De keten heeft 3 ziekenhuizen, een gespecialiseerd kankercentrum en meerdere gezondheidscentra.