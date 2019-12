'Wall Street hoger na industriecijfers China'

Gepubliceerd op | Views: 1.541 | Onderwerpen: China

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag, op de eerste handelsdag van de maand december, naar verwachting licht hoger openen. De handel krijgt daarbij steun van meevallende cijfers over de Chinese industrie. Verder blijft de aandacht van beleggers op Wall Street uitgaan naar de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten.

Aan het handelsfront maakte president Donald Trump bekend dat er met onmiddellijke ingang weer importheffingen worden opgelegd op staal en aluminium uit Brazilië en Argentinië. Trump beticht die landen van het laten afzwakken van hun munteenheden, wat slecht is voor Amerikaanse boeren. Ook haalde Trump opnieuw uit naar de Federal Reserve die volgens hem de rente verder moet verlagen.

Staalbedrijven in New York staan voorbeurs in het groen door de nieuwe heffingen tegen de Zuid-Amerikaanse landen. Het gaat bijvoorbeeld om AK Steel, U.S. Steel en Steel Dynamics.

Goudproductie

Detailhandelsbedrijven op Wall Street zoals Walmart, Target en Amazon staan eveneens in de belangstelling. Amerikaanse consumenten hebben dit jaar meer online gekocht dan ooit op de belangrijke koopjesdag Black Friday. Ook voor Cyber Monday, de maandag na Thanksgiving Day als consumenten op zoek gaan naar online koopjes, wordt een record verwacht.

Gouddelver Newmont Goldcorp kan bewegen na een verlaging van de verwachte goudproductie in 2020, terwijl de prognose voor het kostenplaatje werd verhoogd. Het goudbedrijf ontstond eerder dit jaar door de fusie van het Amerikaanse Newmont Mining met het Canadese Goldcorp.

Cijfers over bedrijvigheid

Op macro-economisch gebied komen marktonderzoekers Markit en ISM met cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in november. Daarnaast is er informatie over de bouwuitgaven in de VS.

De beurzen in New York eindigden op Black Friday, na een halve handelsdag, in het rood. De Dow-Jonesindex zakte 0,4 procent op 28.051,41 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,4 procent, tot 3140,98 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde eenzelfde percentage in, op 8665,47 punten.