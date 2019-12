Beter Bed verlost van Matratzen Concord

Gepubliceerd op | Views: 1.150

UDEN (AFN) - Beter Bed is verlost van Matratzen Concord. De beddenverkoper maakte bekend dat de verkoop van het Duitse onderdeel aan Magical Honour Limited is afgerond. Onlangs gingen aandeelhouders al akkoord. Volgens Beter Bed was het definitief sluiten van de deal een kwestie van tijd.

Magical Honour betaalt 5 miljoen euro in contanten. Dat bedrag kan nog hoger worden als Matratzen Concord in zijn eerste jaar na de overname bepaalde prestatiedoelen haalt. Magical Honour steekt bovendien 5 miljoen euro in aandelen Beter Bed. Daardoor krijgt de investeerder, waar Aziatische partijen achter zitten, een belang van 8,9 procent in de beddenverkoper.

Matratzen Concord, dat ook in Oostenrijk en Zwitserland actief is, werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in de matrassen. Klanten lieten het bedrijf daardoor langer dan verwacht links liggen. Beter Bed raakte door de Duitse problemen ook zelf in de financiële zorgen. Deze zomer kreeg het bedrijf al een lening van drie grote aandeelhouders.