Europese beurzen winnen terrein

Gepubliceerd op | Views: 530 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen wonnen maandag terrein. Op het Damrak wist de AEX-index weer de 600 puntengrens te doorbreken. De stemming werd gesteund door beter dan verwachte groeicijfers van de Chinese industrie. Daarnaast hielden beleggers vooral het verloop van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 601,39 punten. De laatste keer dat de graadmeter boven de 600 punten wist te sluiten, was op 22 mei 2001. De MidKap klom 0,6 procent tot 888,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 0,7 procent bij.

Europese bedrijven actief in de staalproductie en mijnbouw profiteerden van de Chinese industriecijfers. In Londen dikten de mijnbouwers BHP en Antofagasta meer dan 1 procent aan. Staalconcern ArcelorMittal behoorde tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,5 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts ging aan kop met een plus van 1,9 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

DSM

DSM steeg 1 procent. Topman Feike Sijbesma vertrekt op 15 februari na dertien jaar aan het roer te hebben gestaan van het speciaalchemieconcern. De taken van Sijbesma worden overgenomen door financieel directeur Geraldine Matchett en operationeel directeur Dimitri de Vreeze, die het gedeelde leiderschap zullen combineren met hun huidige functies.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een plus van bijna 5 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis volgde met een winst van 2,4 procent. Grootste daler was technologiegroep TKH met een min van 1,1 procent. Bij de kleinere bedrijven klom groothandelsbedrijf Sligro 1,9 procent na een adviesverhoging door ING.

De euro noteerde op 1,1014 dollar tegen 1,1020 dollar op vrijdag. De olieprijzen zaten in de lift na berichten dat oliekartel OPEC en zijn bondgenoten verdere productiebeperkingen overwegen om de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 56,51 dollar. Brentolie kostte 2,4 procent meer op 61,93 dollar per vat.