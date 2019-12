Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in november minder sterk gekrompen dan in de voorgaande maand. Dat liet de Britse marktonderzoeker Markit weten op basis van een definitief cijfer. Ook viel de krimp wat minder sterk uit dan eerder gemeld.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, steeg naar een stand van 46,9 van 45,9 een maand eerder. Bij een voorlopige raming werd nog een niveau van 46,6 gemeld. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

Volgens Markit kwam de index voor de Duitse industrie uit op 44,1 tegen een voorlopige raming van 43,8. Voor Frankrijk werd een stand gemeten van 51,7. In Italië en Spanje was dit respectievelijk 47,6 en 47,5.

Voor de Britse industrie werd een definitieve stand van 48,9 opgetekend, van een eerder gemelde 48,3. Daarmee toont de Britse industrie al wel zeven maanden op rij krimp.