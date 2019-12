'DSM kiest voor continuïteit'

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - DSM kiest met de benoeming van bestuurders Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze als opvolgers voor de vertrekkende topman Feike Sijbesma op enige manier voor continuïteit. Dat constateren analisten van KBC Securities in een korte reactie.

Sijbesma verlaat DSM en legt op 15 februari zijn taak als bestuursvoorzitter neer, na bijna 13 jaar aan het roer te hebben gestaan van het speciaalchemieconcern. Hij zat 20 jaar in het bestuur van DSM en is al 32 jaar in dienst van de onderneming. Sijbesma blijft nog tot mei volgend jaar betrokken bij het bedrijf om de overgang soepel te laten verlopen.

Matchett is momenteel de financieel directeur van de onderneming. De Vreeze is als operationeel directeur aan DSM verbonden. Het gedeelde leiderschap zullen zij met hun huidige rollen combineren. De analisten van KBC wijzen er daarbij op dat deze constructie volgens de commissarissen van DSM de juiste beslissing is, na grondig onderzoek.

KBC hanteert een hold-advies op DSM en een koersdoel van 115 euro. Het aandeel stond maandag omstreeks 09.15 uur 0,7 procent hoger op 117,15 euro.