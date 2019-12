Gepubliceerd op | Views: 1.040

AMSTERDAM (AFN) - Takeaway heeft maandag zijn langverwachte zakelijke platform Takeaway Pay gelanceerd. Kenners van ING menen dat met deze stap een volledig nieuw marktsegment wordt aangeboord. Dat geldt met name in markten waar het gebruikelijker is dat de werkgever betaalt voor de lunch, zoals in Duitsland.

De zakelijke stap van het maaltijdbestelbedrijf komt voort uit de eerdere overname van het Israëlische 10-bis. Dat platform biedt werkgevers de mogelijkheid om medewerkers een maaltijd te laten bestellen. Takeaway wilde van meet af aan het platform integreren in zijn eigen platform.

Het sterke aspect van Takeaway Pay is volgens ING de hogere bestelfrequentie. Bij 10-bis bestellen klanten doorgaans 85 keer per jaar. Een gemiddelde klant van Takeaway doet dit door de bank genomen twaalf keer per jaar.

ING heeft de uitrol en het mogelijke succes van de B2B-dienst nog niet meegenomen in zijn prognoses. De bank blijft bij zijn koopadvies met een koersdoel van 110 euro. Het aandeel Takeaway noteerde maandag omstreeks 10.20 uur 0,9 procent hoger op 82,35 euro.