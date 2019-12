Gepubliceerd op | Views: 614

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com lanceert Takeaway Pay. Deze dienst is speciaal bedoeld voor bedrijven om hun personeel te bewegen om maaltijden via de platformen van Takeaway te bestellen. De dienst wordt uitgerold in Europa en Israël.

Topman Jitse Groen van Takeaway spreekt van een "gamechanger" voor het bedrijf. Hij gaat ervan uit dat met de dienst de bestelfrequentie van de bijna 17 miljoen klanten van Takeaway zal stijgen. Daarbij zouden bedrijven kosten voor bedrijfskantines kunnen besparen. Ook biedt Takeaway Pay werknemers meer keuze, zo klinkt het.

Bedrijven kunnen via Takeaway Pay budgetten toewijzen aan individuele werknemers of groepen op voorgezette tijden. Met deze budgetten kunnen zij eten bestellen dat door de werkgever wordt betaald. Bedrijven ontvangen aan het eind van de maand één factuur, waarmee de dienst ook HR-afdelingen werk uit handen neemt.