Topman effectenhuis Nomura stapt op

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Topman Koji Nagai van het grote Japanse effectenhuis Nomura Holdings treedt per 1 april van volgend jaar af. Hij draagt het stokje over aan mede-operationeel directeur Kentaro Okuda.

Nagai is zeven jaar topman van Nomura geweest. In die tijd worstelde hij met verliezen bij vooral buitenlandse onderdelen van de grootste effectenhandelaar van Japan. Er werd onder meer flink gesneden in het personeelsbestand. De eerste successen van die ingrepen lijken inmiddels zichtbaar. Nagai zal na zijn aftreden de functie van voorzitter op zich nemen bij Nomura.