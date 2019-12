ASR rondt verkoop bancaire tak aan Achmea af

Gepubliceerd op | Views: 270 | Onderwerpen: ASR, verzekeringen

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR heeft de verkoop van bancaire activiteiten van ASR Bank aan branchegenoot Achmea afgerond. Volgens de bedrijven, die de deal in het voorjaar van 2019 aankondigden, is aan alle voorwaarden voor de overname voldaan. Daaronder is ook de goedkeuring van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Financiële details over de transactie werden niet gemeld.

Het gaat om een spaarportefeuille met circa 125.000 klanten met een volume van 1,7 miljard euro en een hypotheekportefeuille die daar tegenover staat met een volume van 1,5 miljard euro. Door de afronding van de deal worden de klanten met een spaarproduct van ASR nu bediend door Centraal Beheer. Voor de bediening van klanten met een ASR-hypotheek heeft de overname geen gevolgen.

Voor ASR sluit de deal aan bij de eerder gepresenteerde update van de strategie, waarbij ASR Bank niet meer als kernactiviteit wordt aangemerkt. De impact van de transactie is voor ASR niet materieel, zo meldde de verzekeraar eerder.