'Focus op staal, mijnbouw en auto's na cijfers China'

Gepubliceerd op | Views: 604 | Onderwerpen: autoindustrie, China

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Europese bedrijven actief in de staalproductie, mijnbouw en autofabricage kunnen in beweging komen na de cijfers over de industrie in China. Uit die gegevens bleek dat de industriële bedrijvigheid in de tweede economie van de wereld in november verder is verbeterd.

In Amsterdam kunnen bijvoorbeeld staalconcern ArcelorMittal en roestvrijstaalfabrikant Aperam duidelijke koersbewegingen laten zien. Elders in Europa kan het gaan om grote mijnbouwers als Rio Tinto, BHP en Glencore en autoproducenten als Volkswagen, BMW en Daimler. Zij zijn gevoelig voor ontwikkelingen in de Chinese economie.