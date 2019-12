Groei industrie China trekt verder aan

Gepubliceerd op | Views: 512 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in november opnieuw gegroeid, waarbij het groeitempo het hoogste niveau in bijna drie jaar bereikte. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor afgelopen maand uit op een stand van 51,8 tegen 51,7 een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 51,5.

Volgens de onderzoekers kregen Chinese fabrikanten meer nieuwe orders en werd de productie opgevoerd. Afgelopen weekeinde meldde de Chinese overheid al dat de industriële bedrijvigheid van het land afgelopen maand was gestegen. De cijfers van de overheid richten zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op private kleinere ondernemingen die gericht zijn op export.

In Japan liet de industrie in november wel krimp zien, aldus de zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex voor de omvangrijke industrie in de derde economie van de wereld. Die graadmeter noteerde een definitieve stand van 48,9 tegen 48,4 in oktober. Bij een voorlopige raming werd hier een niveau van 48,6 gemeld.