DSM-topman Sijbesma kondigt vertrek aan

zijn vertrek had ik niet verwacht en betreur ik. Onder Peter Elverding heb ik DSM gekocht, ik kende hem goed als medewerker van PZ bij AKZO Deventer. Hij heeft de deal voorbereid om de oude mijn-activiteiten te verkopen. Ook de deal met de antibiotica van Hoffman-La Rochestaat op zijn conto. Als biochemie kenner is Feike hem als CEO opgevolgd en met groot succes! Ik feliciteer hem werkelijk hiermee!!! Dat hij nu werkelijk vertrekt moet ik nog geestelijk verwerken. Er is geen keuze gemaakt omtrent zijn opvolger, er zijn er nu zelfs twee, een unicum dus, beiden van intern het concern wat twee vragen bij mij oproept: kan het iets met de wel veel gevraagde maar niet gehonoreerd splitsing van DSM te maken hebben? Dat zou nu dus zo maar kunnen. De voorzitter van de RvC heeft zijn toestemming gegeven. Feike heeft de tijd tot mei 1920 om eea nader te begeleiden daarna volgt er meer over zijn doen en laten. ABNAMRO wordt door sommigen wel genoemd - niets voor een biochemicus maar wel geschikt vanwege zijn enorme netwerk. Ik geloof dit niet. Wel zijn andere dromen t.w. koolzuurproblematiek en de rol die ondernemingen behoren te hebben bij hun maatschappelijke betrokkenheid zijn meer gebieden waarop hij zich mijn inziens gaat wijden. Ik wens hem daarbij nog veel succes toe. Met vele groeten,Inke Steenhoek.