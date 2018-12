Met 12 december een Brexit fiasco stemming in het lager huis en deze schijnvertoning van Trump en Xi kan de Aex alleen maar omlaag gaan. Iedereen verwachte een echte deal niet een uitstel.



Dus teleurstelling. Daarnaast gaat het lagerhuis in Engeland zeker tegen stemmen dus harde Brexit.



Putin noemde Ukraine een oorlogkabinet en was te close met Mohamed Bin Salman. Betekend VS Saudi Arabië relatie verzwakt en Rusland neemt de positie van de VS over.



China houdt de VS voor de gek en doet wat het altijd doet, pappen en nat houden.



Trump is een show man en viert iedere ja knikker als een succes ook al komt er niks terecht de komende drie maanden.



Ik denk de Aex gaat fors omlaag morgen en de hele week met name voor de vrees van 12 december Harde Brexit.