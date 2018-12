VS en China sturen aan op handelsakkoord

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

BUENOS AIRES (AFN/DPA/RTR) - De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben tijdens een werkdiner in Buenos Aires afgesproken om voorlopig geen nieuwe invoerheffingen in te voeren. Ze hervatten de handelsbesprekingen, met als doel om binnen negentig dagen een akkoord te bereiken.

Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigde berichten in Chinese media dat de VS voorlopig afziet van een voor 1 januari geplande tariefverhoging. Trump wilde de invoerheffingen op in totaal 200 miljard dollar aan Chinese goederen verhogen van 10 procent naar 25 procent. China heeft volgens de woordvoerder in ruil ingestemd om een ,,zeer substantiële" hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen, waaronder agrarische en industriële producten en energie.

Bereiken beide landen niet binnen negentig dagen een akkoord over onder meer intellectueel eigendom, landbouw, cyberdiefstal en handelsbelemmeringen, dan gaat de voorgenomen Amerikaanse tariefverhoging als nog in.

De ontmoeting tussen Xi en Trump duurde bijna 2,5 uur, wat langer was dan gepland. De economisch adviseur van Trump, Larry Kudlow, zei dat de ontmoeting ,,zeer goed" was verlopen. Volgens de South China Morning Post trakteerden delegatieleden na afloop de beide presidenten op een staande ovatie.