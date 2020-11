Vakbond FNV alsnog akkoord met reddingsplan KLM

UTRECHT (AFN) - FNV stemt alsnog in met de langere periodes van loonmatigingen bij KLM. De vakbond en luchtvaartmaatschappij hebben maandag aanvullende afspraken gemaakt over de bijdrage van de medewerkers die nodig is om de coronasteun van het Rijk te krijgen. Hierdoor ligt alleen pilotenvakbond VNV nog dwars.

Volgens FNV-campagneleider Joost van Doesburg werd zijn bond vrijdag "onaangenaam verrast" over aanvullende voorwaarden van minister Wopke Hoekstra van Financiën. Maar met de nieuwe aanvullende afspraken "is wat ons betreft de coronasteun voor KLM gered en kunnen wij als vakbond de vinger aan de pols blijven houden", aldus de FNV'er die opkomt voor cabine- en grondpersoneel.

FNV en de andere bonden bij KLM werden voor het weekend overvallen met het nieuws dat de minister voor alle versoberingen een langere looptijd wilde dan KLM eerder met de bonden had afgesproken. Die afspraken liepen voor grond- en cabinepersoneel ruim twee jaar. De minister wilde echter een akkoord voor de vijf jaar dat de coronasteun gepland is.

Onderhandelingsvrijheid

"We moesten binnen 24 uur tekenen bij het kruisje. Dat zou betekenen dat we bij KLM de komende vijf jaar geen rol meer zouden hebben als sociale partner aan de onderhandelingstafel", legt Van Doesburg uit. FNV wilde echter ook komende tijd KLM-werknemers goed kunnen vertegenwoordigen. De bond heeft de indruk dat dit nu alsnog is geregeld.

De aanvullende afspraken leiden er volgens FNV toe dat alle vakbonden in de periode van staatssteun hun onderhandelingsvrijheid behouden. "Het is aan sociale partners om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke bijdragen, het is niet aan een ministerie om hier een decreet over uit te vaardigen. Uiteraard committeren wij ons eraan om de steun van de belastingbetaler hierbij niet op het spel te zetten", aldus Van Doesburg.

Nog niet uit de problemen

KLM geeft in een reactie aan dat FNV zich door het tekenen van de clausule achter de door het ministerie van Financiën geëiste ingrepen heeft geschaard "waarbij de exacte invulling aan KLM en de vakbonden is." Hiermee is de maatschappij weer een stap dichter bij het zekerstellen van de lening en garantiestellingen op bankleningen door de overheid van in totaal 3,4 miljard euro.

Ondanks het 'ja' van FNV is KLM nog altijd niet uit de problemen. Pilotenvakbond VNV benadrukte eerder op de dag KLM niet failliet te willen laten gaan, maar toch ook niet bereid te zijn om een blanco cheque te ondertekenen. "We willen duidelijkheid hebben waar we voor tekenen", zo benadrukte VNV-voorzitter Willem Schmid. Ook de toezegging van de piloten heeft KLM nodig om het steunpakket van de overheid te ontvangen.