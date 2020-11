Beursuitbater Euronext kampt opnieuw met storing

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext kampte maandag opnieuw met een storing, waardoor bepaalde systemen tijdelijk niet werkten. Twee weken terug lag alle handel op onder meer de beurs in Amsterdam nog uren stil vanwege een grote storing. Zo erg was het dit keer niet. Maandagmiddag was alleen handel in zogeheten warrants en certificaten tijdelijk niet mogelijk.

De technische problemen speelden van 15.40 uur tot 16.45 uur. Daarna werkten de systemen weer. Wat precies de oorzaak van het euvel was, is nog niet naar buiten gebracht.

De storing van twee weken terug was de grootste storing bij Euronext in twee jaar. Alle handel op de Euronext-beurzen, met uitzondering van de beurs in Oslo, werd toen ongeveer drie uur lang verstoord. Het probleem lag bij het zogeheten middleware-systeem. Dat is een systeem dat op de achtergrond data heen en weer verplaatst.