Hoofdindex Amsterdam op winst

Het kan heel vreemd gaan op de beurs, klm die vrijdag met super drama cijfers kwam,1,7 miljard in 1kw naar de haaien,toch groen gesloten, vandaag zelfs meer dan 5% groen, terwijl er nog niks opgelost is en er ook zeker een vliegverbod moet komen voor vluchten tot 500km om ons klimaat te redden!

Post nl komt zeker niet met slechte cijfers,de pakketten gaan de regie in hoog tempo overnemen, het topvrouwtje wil 1000 man aannemen voor de feestdagen, honderden bussen bij huren, de opslag capaciteit sterk vergroten, dat doe je toch alleen als je zeker weet dat het giga druk wordt, ook komt van het jaar nog dividend terug en kijk eens;net als met alle bedrijven die met mooi cijfermateriaal en vooruitzichten komen, dumpt de massa postnl in de vuilbak,het lijkt me nu een super moment om tante pos bij te kopen, want net als met mijn geliefde chipjes zal die doemstemming wel voor even zijn!!