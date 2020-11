Hoofdindex Amsterdam op winst

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond maandagmiddag op winst. Ook de andere Europese beurzen gingen omhoog. Beleggers reageerden op bedrijfsnieuws en wisten moed te putten uit positieve industriecijfers uit China en Europa. Ook werd uitgekeken naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op dinsdag.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond 16.00 uur rond de 2 procent hoger op 544,62 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 788,33 punten. Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 2,2 procent aan.

Op het Damrak ging PostNL in de uitverkoop, na tegenvallende kwartaalcijfers van het postbedrijf. Het aandeel (min 5,2 procent) was hekkensluiter in de MidKap. De post- en pakketbezorger boekte ook in het derde kwartaal meer omzet. De groei was vooral te danken aan de pakketdivisie, die blijft profiteren van de coronacrisis. Volgens analisten viel de winstgevendheid echter lager uit dan verwacht.

Kiadis

Kiadis Pharma werd juist fors meer waard, dankzij een overnamebod van de Franse farmaceut Sanofi. De biotechnoloog schoot op de lokale markt meer dan 250 procent omhoog. Sanofi wil de onderneming overnemen voor 308 miljoen euro. Het bestuur van Kiadis staat achter het bod van de Franse farmaceut. Ook biotechnoloog Pharming profiteerde van het overnamenieuws in de sector en was koploper in de MidKap met een plus van 6,4 procent.

Zwaargewichten als Shell en ING waren sterke stijgers in de AEX, met winsten tot 4,3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 2,4 procent. De eigenaar van veel winkelvastgoed waarschuwde in een handelsbericht dat de nieuwe coronamaatregelen het resultaat kunnen raken in het vierde kwartaal.

Air France-KLM

Air France-KLM won 5,1 procent, na een fors openingsverlies. Luchtvaartmaatschappij KLM slaagde er dit weekend niet in van alle vakbonden toezeggingen te krijgen dat ze akkoord gaan met langere periodes van loonmatigingen. Die toezeggingen zijn nodig om het tweede deel van het steunpakket van de Nederlandse overheid te ontvangen. Verder klom speciaalchemiebedrijf Corbion ruim 6 procent na een goed ontvangen handelsbericht.

Elders in Europa kwamen er ook nog bedrijfsresultaten naar buiten. In Londen steeg Ocado meer dan 8 procent. De Britse onlinesupermarkt verhoogde zijn winstverwachting voor dit jaar. Ryanair klom dik 5 procent in Dublin, ondanks een halfjaarverlies van de Ierse luchtvaartmaatschappij.

De euro was 1,1631 dollar waard, tegenover 1,1651 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 35,98 dollar. Brentolie kostte ook 0,5 procent meer, op 38,11 dollar per vat.