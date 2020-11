'Hogere opening Wall Street richting verkiezingsdag VS'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag op de eerste handelsdag van november waarschijnlijk met winst beginnen, na de verliezen op vrijdag toen het sentiment werd gedrukt door tegenvallende kwartaalberichten van de technologiegiganten Apple, Amazon en Facebook. Zij lijken iets te gaan herstellen van de minnen van voor het weekend. De beurshandel op Wall Street staat deze week vrijwel volledig in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op dinsdag.

Beleggers wikken en wegen al langere tijd wat de meest gunstige uitslag zou zijn, een tweede termijn voor Donald Trump of een overwinning voor de Democraat Joe Biden die voor ligt in de peilingen. Biden zou namelijk nog grotere stimuleringsmaatregelen willen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Het blijft overigens de vraag hoe snel een definitieve uitslag bekend is, omdat veel stemmen per post worden uitgebracht. Ook zou Trump bij verlies de uitslag kunnen aanvechten.

Vrijdag komt het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten. Daarnaast begint de Federal Reserve woensdag aan een tweedaagse beleidsvergadering, een dag later dan normaal. Er wordt niet verwacht dat de Amerikaanse koepel van centrale banken met nieuwe maatregelen tegen de coronacrisis komt, mede vanwege de verkiezingen in de Verenigde Staten. De Fed zal waarschijnlijk wel herhalen alles te zullen doen om de economie te helpen.

Overname Dunkin' Brands

Aan het macro-economisch front staan maandag gegevens op de rol over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie van marktonderzoekers Markit en ISM. Qua bedrijfsresultaten is de grootste drukte van het cijferseizoen in New York wel voorbij. Cosmeticamerk Estée Lauder meldde meevallende cijfers en staat hoger voorbeurs. Deze week komen nog resultaten van bijvoorbeeld autofabrikant General Motors (GM), chipconcern Qualcomm en taxidienst Uber Technologies.

Verder werd bekend dat restaurantbedrijf Inspire Brands voor 11,3 miljard dollar Dunkin' Brands, eigenaar van Dunkin' Donuts en Baskin-Robbins ijsketens, overneemt. Daarmee verdwijnt Dunkin' Brands van de beurs. Investeringsmaatschappij Inspire is al eigenaar van de restaurantketens Arby's, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In en Jimmy John's.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,6 procent lager op 26.501,60 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 3269,96 punten terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 2,2 procent verloor tot 11.052,94 punten.