Nieuwe topman voor softwarebedrijf Exact

DELFT (AFN) - Paul Ramakers is de nieuwe topman van softwarebedrijf Exact. Hij volgt daar Phill Robinson op. Die doet vanwege de ziekte van Parkinson een stapje terug en wordt niet-uitvoerend bestuurder in de raad van toezicht van de onderneming.

Robinson kondigde ongeveer een jaar geleden aan dat Parkinson heeft. Hij bleef daarna gewoon werken als topman, maar gezien de verdere progressie van de symptomen die bij de neurologische aandoening horen, heeft hij nu de beslissing genomen om een stap terug te doen.

Exact deed onder leiding van Robinson verschillende overnames. Zo nam het Unit4 Bedrijfssoftware over, de Nederlandse tak van Unit4. Ook kreeg Exact het Belgische boekhoudsoftwarebedrijf WinBooks in handen.

Ramakers was eerder operationeel directeur bij Exact en daarmee verantwoordelijk voor verkoop, ondersteuning en productlijnen. Hij werkt al 25 jaar bij het bedrijf. Exact is opgericht in 1984 en biedt bedrijfssoftware aan mkb-bedrijven. De organisatie telt meer dan 1850 medewerkers en meer dan 500.000 klanten.