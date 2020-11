Shell neemt Chinese tankstationketen volledig over

quote: Patjepeeër schreef op 2 november 2020 10:02:

Goede zaak dat Shell zich nog meer gaat richten op China.

Inderdaad, dit zie ik graag!Een mooi voorbeeld van hoe Shell vorm gaat krijgen na project Reshape; verdere verticale integratie van de keten (van oppompen oilie en gas tot directe levering aan consument in China) en synergy tussen Upstream (high value cheap production deep sea oil), integrated gas en downstream (High margin lubricants, chemicals en GTL) door het vergroten van verkooppunten in 'growth business marketing' in groei markt China. Opent ook perspectief als er later elektriciteit en waterstof in de productmix aan Chinese eindklanten wordt toegevoegd. Eerst maar even kleinschalig in Europa testen met groene subsidies van ome Timmermans ;-)