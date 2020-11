Shell neemt Chinese tankstationketen volledig over

CHONGQING (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft de rest van de aandelen overgenomen van de Chinese tankstationketen Chongqing Doyen Shell Petroleum & Chemical. Daarvoor betaalde Shell zo'n 1 miljard yuan (130 miljoen euro) voor 51 procent van de joint venture, meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

Doyen Shell had een aantal jaar geleden 41 tankstations in de Chinese miljoenenstad Chongqing. Het bedrijf rapporteerde in 2017 een nettowinst van 155 miljoen yuan.

China heeft in 2018 de beperkingen op buitenlandse investeringen in tankstations geschrapt. Voor die tijd moest een Chinese partner de meerderheid van de aandelen hebben in een keten met meer dan 30 verkooppunten.