Koers PostNL onderuit na handelsbericht

AMSTERDAM (AFN) - PostNL wist wat betreft het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal de handen niet op elkaar te krijgen. Ook de vrije kasstroom in de meetperiode was slechter dan verwacht, aldus kenners van Jefferies in een reactie op het cijferbericht van de post- en pakketbezorger. De koers van PostNL kreeg op de beurs een flinke tik.

Nadat PostNL in oktober al met een handelsupdate en een verhoging van de financiële verwachtingen naar buiten was gekomen, vielen de definitieve cijfers volgens de marktvorsers tegen. Zij wijzen er daarbij op dat de onzekerheid over het vierde kwartaal toeneemt, gezien de verslechtering van de coronapandemie. Jefferies hanteert een hold-advies op PostNL.

KBC sprak echter van een sterk derde kwartaal, gestuwd door de pakketdivisie. En ook kenners van ING noemden de resultaten beter dan voorzien. KBC hanteert een koopadvies op PostNL en verhoogt het koersdoel naar 3,40 euro. ING heeft een richtprijs van 3,60 euro en raadt ook aan de effecten te kopen.

Het aandeel PostNL stond maandag omstreeks 09.40 uur 8,3 procent lager op 2,61 euro. Dat is het laagste niveau sinds begin mei.