'Goede cijfers voor Corbion'

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van speciaalchemieconcern Corbion in het derde kwartaal waren goed, met vooral een beter dan verwachte stijging van het aangepaste bedrijfsresultaat. Dat meldde KBC Securities.

KBC zegt verder dat de handhaving van de verwachtingen voor dit jaar door Corbion geen verrassing is. De Belgische bank blijft positief gestemd over het groeipotentieel van Corbion, gedreven door PLA (polymelkzuur). Het advies staat op accumulate, met een koersdoel van 49 euro.

ING zegt eveneens dat het resultaat boven verwachting was, maar stelt wel dat de omzet zwakker was dan de consensus. De marge in het derde kwartaal lag beduidend hoger dan gedacht. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 30,54 euro voor Corbion.

Het aandeel Corbion noteerde maandag omstreeks 09.35 uur een winst van 3,2 procent op 40,35 euro.