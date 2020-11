Bedrijvigheid Nederlandse industrie krijgt tik

ZOETERMEER (AFN) - De verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de industrie is in oktober bijna tot stilstand gekomen. Dat komt door de tweede coronagolf, aldus de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De inkoopmanagersindex van Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam uit op een stand van 50,4 tegen 52,5 in september. Een stand onder de 50 duidt op krimp, daarboven is sprake van groei.

Zowel de productie als het totaal aantal nieuwe orders stonden onder druk. De orders voor de uitvoer bleven wel aanzienlijk stijgen, maar kenden toch een teruggang ten opzichte van een maand geleden. Verder namen de inkoopactiviteiten af en werd de voorraad ingekocht product kleiner. De werkgelegenheid bleef dalen.

Herstel gesmoord

De Nevi merkt op dat het herstel van de industrie gesmoord wordt door de tweede coronagolf. De vooruitzichten voor de productieomvang over twaalf maanden zijn nog steeds positief, maar historisch gezien somber. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het herstel van de industrie doorzet de komende maanden.

Sinds de zomer klom de Nederlandse industrie langzaam uit het dal van de eerste lockdown, die duurde van half maart tot en met mei.