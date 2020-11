Ryanair duikt in rode cijfers door corona

Zo kan het ook!



Easyjet en IAG hebben ook al geld opgehaald bij aandeelhouders via aandelenuitgifte. Alleen het slapende, massaal geld lekkende AF-KLM is nog in afwachting van "donaties" door de overheid.



Het belangrijkste (stille) argument om de lijdensweg van AF-KLM nog wat op te rekken is de impact die een faillissement heeft op haar schuldeisers. Van die wetenschap maken piloten momenteel kennelijk dankbaar gebruik met hun "chantagepraktijken"!