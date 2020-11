Corbion voert omzet en winst op

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Corbion heeft in de eerste negen maanden van 2020 een licht hogere omzet behaald, met een sterkere stijging van het bedrijfsresultaat. Volgens het concern was in het afgelopen kwartaal goede autonome groei te zien bij de kernactiviteiten en nam de invloed van de coronacrisis op de onderneming af, na een volatiel en lastig te navigeren eerste halfjaar.

De omzet steeg sinds begin dit jaar met 1,7 procent tot 741,2 miljoen euro. Autonoom was er een groei met 4,4 procent, maar daar stonden wisselkoerseffecten tegenover. Het aangepaste ebitda-resultaat klom autonoom met 17,3 procent tot 128,4 miljoen euro dankzij verbeteringen in alle bedrijfssegmenten. Daarbij verbeterde de aangepaste marge naar 17,3 procent.

Corbion handhaaft zijn verwachtingen voor heel dit jaar en zegt goed op koers te liggen om de doelstellingen te halen. Daarbij wordt onder meer gerekend op een aangepaste marge van meer dan 15 procent. Gezien de uitbreiding van het melkzuurinvesteringsprogramma verhoogt Corbion de prognose voor de totale investeringen in 2020 naar 90 miljoen tot 100 miljoen euro. Dat was 80 miljoen tot 90 miljoen euro.

Samenwerking Total

In september werd nog bekend dat Corbion en olie- en gasbedrijf Total van plan zijn om via hun samenwerkingsverband Total Corbion PLA een nieuwe PLA-bioplastics fabriek te bouwen in Frankrijk. Daarmee is een investering gemoeid van circa 200 miljoen euro. PLA staat voor polymelkzuur. De geplande locatie van de nieuwe fabriek is het Franse Grandpuits en de faciliteit zal naar verwachting in 2024 operationeel zijn.

Topman Olivier Rigaud zegt dat de vraag naar PLA zich positief blijft ontwikkelen en dat het samenwerkingsverband Total Corbion PLA boven verwachting presteert, wat wordt onderstreept door de bouw van een nieuwe PLA-fabriek in Europa.