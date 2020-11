Pakketjes zorgen voor aanhoudende groei PostNL

Zou mooi zijn makita, legt een bodem onder de koers. Iets lager dividend is ook prima, zodat het daarna kan groeien. Als er na Corona toch een keer een kleine eenmalige dip in parcels komt of de groei afneemt, wil je niet direct een dividend verlaging. Dat is funest voor de koers. Daarnaast de komende jaren nog cash outflow voor afkoop pensioenen.