Nikkei begint november met stevige winst

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe beursmaand. Beleggers schoven de zorgen over de lockdownmaatregelen in Europa aan de kant en trokken zich op aan sterker dan verwachte kwartaalcijfers van Japanse bedrijven. Ook een aanhoudende toename van de bedrijvigheid van de Chinese industrie bood enige steun aan de handel. Daarnaast werd uitgekeken naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, die dinsdag worden gehouden.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,4 procent hoger op 23.295,48 punten. Op macro-economisch bleek dat de activiteit in de Japanse industrie in oktober minder sterk afnam dan verwacht. Zwaargewicht Keyence steeg 2 procent dankzij een positief kwartaalbericht van de Japanse ontwikkelaar van sensoren en andere elektronische producten. Ook de resultaten van de Japanse fabrikant van elektrisch gereedschap Makita (plus 8,3 procent) vielen in de smaak bij beleggers. Tabaksconcern Japan Tobacco, dat ook met cijfers kwam, klom 6 procent.

De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten eveneens overwegend winsten zien. In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong won 1,1 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in oktober voor de zesde maand op rij is toegenomen. Ook het officiële cijfer van de Chinese overheid wees op een verdere groei van de industrie. In Seoul steeg de Kospi 1,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent.