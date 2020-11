KLM doet er het zwijgen toe over gedoe rond verlengd loonoffer

Mee eens drooglegging echter de overheid is zeer ruimhartig met het financieel stabiliseren van KLM en dan roept het wel vragen op waarom de vakbonden zo halstarrig zijn!

Niemand vind het leuk om een loonoffer te doen maar ....nog meer banen weg (voor voor leden en niet leden van de FNV/VNV) is ook niet echt de bedoeling lijkt me.

En ik verwacht niet dat volgend jaar alle gestalde vliegtuigen in de wereld (bijv. van KLM in Eelde) ineens weer in de lucht zouden gaan.