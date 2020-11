ABN AMRO verwacht iets grotere krimp economie in 2020

Nou in 2021 gaan we weer groeien toch ?



PvdA:niet regeren zonder GL of SP



De partij presenteerde vandaag haar

concept-verkiezingsprogramma,waarin zij

pleit voor lagere zorgpremies,verhoging

van minimumloon,bijstand en AOW,gratis

kinderopvang en een werkgarantie voor

iedereen die zijn baan verliest.



Om de plannen te betalen wil de PvdA de

belastingen verhogen



voor niet-duurzame

bedrijven,voor techbedrijven als Google

en Facebook en voor topinkomens.