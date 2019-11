Investeringsmaatschappij Buffett boekt record

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Warren Buffett

OMAHA (AFN/RTR/DPA) - Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, heeft in het derde kwartaal 7,86 miljard dollar (7,03 miljard euro) aan operationele winst geboekt. Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het recordresultaat is onder meer te danken aan hogere rendementen uit activiteiten op het gebied van spoorwegen en verzekeringen.

Berkshire zit door de verbeterde resultaten en de moeite die Buffett kennelijk heeft om bedrijven te vinden waarin hij geld wil steken op een berg cash van 128 miljard dollar, eveneens een record.

De investeringsmaatschappij moest wel een 11 procent lagere nettowinst rapporteren, van 16,5 miljard dollar. Dat is toe te schrijven aan Amerikaanse boekhoudregels die bepalen dat Berkshire ook niet-gerealiseerde winsten in het nettoresultaat moet opnemen en die vielen in het afgelopen kwartaal op jaarbasis lager uit.

Berkshire heeft meer dan 90 deelnemingen in bedrijven als Coca Cola, ondergoedfabrikant Fruit of the Loom, ijsmaker Dairy Queen en sinds dit jaar ook Amazon.