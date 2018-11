Cao-akkoord voor Amerikaans personeel Arcelor

Gepubliceerd op | Views: 267 | Onderwerpen: CAO, staal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Staalconcern ArcelorMittal en de Amerikaanse vakbond United Steelworkers (USW) hebben een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe cao voor 15.000 werknemers in de Verenigde Staten. De overeenkomst komt na maandenlange onderhandelingen en toenemende dreigingen van een staking door de vakbond in de afgelopen weken.

De vorige cao verliep op 1 september. ,,De voorgestelde vierjarige overeenkomst weerspiegelt de industriestandaard inzake lonen, forfaitaire betalingen en pensioenen en handhaaft of verbetert onze bestaande ziekteverzekeringsvoordelen voor actieve en gepensioneerde staalarbeiders en hun familieleden'', aldus USW in een verklaring.