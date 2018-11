Apple raakt biljoenenstatus kwijt

De koersval van apple lijkt me zwaar overdreven en zal ook wel weer reden zijn voor warren buffeth om er flink wat jonathan golds bij te kopen.

Morgen willen we als echte metaal aandeel liefhebbers een dag op de metalen snelweg vertoeven.

Mede door mijn zeer riante positie in amg+11,54% van de week,poetste ik mijn mega verlies van -8%,vorige week,weg,van de week schreef ik +8,5%,dat kwam ook omdat ik het niet kon laten om mijn super besi,stevig hoger terug te kopen,daar had ik natuurlijk wel zwaar de smoor in,want hoewel je financieel vooruit boert,ga je qua aantal aandelen toch terug en dat is een gevoelig echt verlies,je kan beter geld verliezen en aandelen winnen,want dan heb je toch echte winst,nu ja,wat bij de 2 kw cijfers van mijn lieveling prima lukte,mislukte behoorlijk bij de 3 kw cijfers,amg en pharming verzachtten de pijn flink,met hen kon ik redelijk goed weer verschuiven richting mijn super,die deze week +20,38% schreef,dat lijkt wel een beetje op de fabelachtige prestaties van de aandelen van jack hoogland!!

Als trumpje en die kleine mannetjes uit het verre oosten,echt tot een voorbeiden aanvaardbaar compromie komen,dan geeft mijn supertje er nog wel een fors poepje gas bij,ik verwacht dat die lange,zichzelf schouderkloppend,nog wel met meer positief nieuws komt,voor dinsdag!

Morgen op de rails,maar daar moeten ze ook meer van dat kwaliteits spul van besi kopen,want de software problemen zijn gigantisch!

Morgenavond uitzien naar een wondermooie afsluiting van de week,voor het eerst mag het fabelachtige natuurtalent andre nieuwkoop zitting nemen achter de klavieren,van het prachtig gerestaureerde kam orgel in de grote kerk van dordrecht,het zal,samen met meerdere bovenstem groepen,wel uitermate heerlijk zingen worden,van de liederen van mijn oude bondsvolk;Israel.

Zondag van een ander geschenk van hen genieten,het schatrijk makende Woord van onze hemelse Vader!!

Maandag hoop ik dat ing verder gaat stijgen,voor het eerst werd er eens gelet op de positieve cijfertjes van zijn verhaal,shelletje zou op zijn prachtige cijfers,koersdoel verhogingen en eigen aandelen inkoop ook eigenlijk stevig moeten plussen,maar voorlopig zakt hij lelijk,dat zal wel komen door de olieangst,Sjaloom!!!