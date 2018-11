Koers TomTom veert op aan Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.665

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond vrijdagmiddag op winst. Ook de andere graadmeters in Europa gingen omhoog, maar niet meer zo hard als eerder op de dag. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor optimisme bij beleggers. Aan het Damrak veerde de koers TomTom verder stevig op.

De AEX noteerde rond 15.45 uur 0,5 procent in de plus op 527,33 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 752,10 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,8 procent bij.

President Donald Trump wil naar verluidt een handelsovereenkomst tekenen met China tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november. Volgens persbureau Bloomberg heeft Trump hoge ambtenaren aan het werk gezet om de voorwaarden op papier te zetten. De aandacht van beleggers ging tevens uit naar het maandelijkse Amerikaanse banenrapport.

TomTom

In de MidKap ging TomTom aan kop met een plus van meer dan 6 procent. Volgens topman Harold Goddijn moet de navigatiedienstverlener bij een eventuele verkoop van zijn Telematics-divisie nadenken of het bedrijf alleen door wil gaan of samenwerkingen aan wil gaan. Geruchten over een mogelijke overname van TomTom doen al enige tijd de ronde.

Brunel maakte bij de kleinere bedrijven in Amsterdam een koerssprong van ruim 18 procent. De detacheerder heeft de wind duidelijk in de zeilen dankzij de goede economische omstandigheden en kwam met uitstekende kwartaalcijfers. Ook vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (plus 2,3 procent) en speciaalchemiebedrijf Corbion (min 4,5 procent) gaven een kijkje in de boeken.

Buitenland

Elders in Europa zaten onder meer de op Azië gerichte bank Standard Chartered en luxebedrijven als Burberry en Kering in de lift, met plussen tot ruim 5 procent. In Londen steeg IAG verder dik 2 procent. De eigenaar van onder meer British Airways en Iberia voerde zijn winstdoelen voor de lange termijn op. Volkswagen stond 2,5 procent hoger in Frankfurt wegens geruchten over een mogelijke samenwerking met Ford op het gebied van zelfrijdende auto's.

De euro was 1,1421 dollar waard, tegen 1,1392 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 63,27 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,2 procent tot 72,74 dollar per vat.